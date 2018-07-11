Туманные перспективы белорусского биатлона

После краткосрочного отдыха обе сборные уже вместе отправятся в Северную Италию, в Антхольц, где займутся так называемым отстрелом партии патронов и параллельно проведут сервис оружия. В середине осени обе команды надеются увидеть первый снег, однако не в Австрии, как обычно, а в Тюмени.





Но в ноябре не обойдут вниманием и север Европы – Контиолахти, где опять же встанут на снег, который там по современным рецептам заготавливают с зимы. Поначалу его собирают в хранилища, а по осени начинают оборудовать лыжные трассы.





Как известно, женскую сборную покинул Федор Свобода, контракт с которым завершился 1 июля. Предполагается, что этот опытный специалист, поработавший в связке с Клаусом Зибертом и Альфредом Эдером, обоснуется в республиканском центре по зимним видам в Раубичах.





Его место занял Василий Лещенко, который до того уже тренировал команду «Б», а также юниорскую дружину, работал с экспериментальной биатлонной группой в Новополоцке. Он личный тренер Виктора и Ирины Кривко. А Ирина в межсезонье вышла замуж за сына Василия Михайловича – Артёма, сервисмена национальной команды.





Дарья Домрачева вполне могла быть лидером мирового биатлона ближайшие четыре года, но предпочла семью и ныне вместе с мужем совершает поездки по памятным местам Беларуси. Она, в отличие от Скардино, не заявляла об усталости от напряженной биатлонной жизни, но иные причины помешали ей остаться в спорте.

Надежда Скардино до последнего сомневалась в выборе будущего пути, она вполне допускала, что еще год-два может побегать за сборную. Но, по слухам, с одним из специалистов нынешнего тренерского состава в свое время возникли разногласия, плюс иные причины, и Надежда решила завершить карьеру.

Что же касается 80-летнего Виктора Корчагина, которого многие СМИ видят в качестве помощника Василия Лещенко, то он пока не утвержден в должности. По словам источника, идет оформление документов. 11 июля женская команда начнет сбор в «Раубичах» и тогда станет понятно, появится ли на тренерском мостике Корчагин.





Старшим тренером по развитию вида на днях назначен Пётр Ивашко, поработавший в роли руководителя Минского областного управления спорта и туризма, а затем минского спорткомплекса по фристайлу.





Анатолий Стромский, бывший генеральный секретарь федерации и рекомендованный БФБ на эту должность, остался на службе в войсках. Чтобы перейти на новую работу, ему предложили уволиться. Понятно, что он этого делать не стал. Другого выхода, скажем, на время откомандировать на новую должность, для него не нашли.





Мужская сборная под началом Олега Рыженкова и тренера-консультант Владимира Королькевича представлена полным комплектом. Их семеро: Чепелин, Бочарников, Елётнов, Смольский, Кривко, Воробей, а также юниор Лозовский.





В женской же – таковых лишь четверо: Кривко, Алимбекова, Сола и Юркевич, последнюю, объявившую об уходе из биатлона, уговорили остаться. При дефиците «штыков» она, обладающая неплохой стрельбой, может залатать дыры в эстафете.





В расположении белорусской сборной замечено несколько российских биатлонисток, но кто из них останется в команде, неясно.





Заезжие девушки преследуют свои цели: с одной стороны, они шантажируют тренеров сборной своей страны, мол, если вернёте обратно или пригласите в состав, мы не прочь воротиться домой. Так сделала Лариса Куклина, которая приглянулась белорусской команде, но, после того, как её позвали обратно, укатила восвояси.





С другой – возможность приобрести белорусское спортивное гражданство и показать себя в крупных международных баталиях.





До старта Кубка мира по биатлону пять месяцев, а зимой Раубичам предстоит принимать чемпионат Европы, затем – в межсезонье – летний чемпионат мира. Как будут выглядеть белорусы, в первую очередь, женская сборная – пока не ясно. Но вряд ли достойно.



