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Тибо Куртуа: Франция хорошо оборонялась. Но для футбола было бы лучше, если бы выиграла Бельгия

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался после поражения от Франции (0:1) в полуфинале ЧМ.

«Не сказал бы, что соперник был лучше нас. Они хорошо оборонялись, в 35 метрах от ворот. Они играют так весь турнир. Уругваю они забили со стандарта, сегодня – с углового. Это футбол, все решают детали… Для футбола было бы лучше, если бы мы выиграли.

У каждой команды свои козыри. У нас – играть в футбол, у них – обороняться и контратаковать с помощью Мбаппе, который очень быстр. Франция прекрасно знает, что у нас возникают проблемы с теми, кто уходит в глухую оборону», – сказал Куртуа.

Источник: tribuna.com
11:38 11/07/2018






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