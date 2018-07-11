Мильчаков подписал контракт с ХК "Динамо-Минск"
Вратарь Дмитрий Мильчаков подписал пробный контракт с ХК "Динамо-Минск", информирует сайт hcdinamo.by.
В столичный клуб он возвращается уже второй раз. Мильчаков выступал за "Динамо" в 2013—2016 годах, но провел только 42 матча. В последние два сезона вратарь был в составе минской "Юности". Он сыграл 30 матчей, отбивал 92,2% бросков, пропускал в среднем 2,28 шайбы за игру.
Дмитрию Мильчакову 32 года. Он — игрок национальной сборной Беларуси.
Также с минским "Динамо" подписал пробный контракт 20-летний центральный нападающий Андрей Белевич, который в прошлом сезоне выступал за "Динамо-Молодечно", передает euroradio.fm
11:25 11/07/2018
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