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Сколько стоит один болельщик ЧМ-2018 в России

Болельщик российского чемпионата мира стал одним из самых дорогих с момента проведения мундиаля на полях Японии и Южной Кореи в 2002 года.

Болельщик российского чемпионата мира стал одним из самых дорогих с момента проведения мундиаля на полях Японии и Южной Кореи в 2002 г. Так, согласно расчетам компании, учитывая только расходы на строительство и обустройство спортивных объектов, на каждого посетителя матчей было инвестировано $1387. При учете расходов на инфраструктуру стоимость инвестиций в пересчете на одного болельщика российского чемпионата мира по футболу возрастает до $4694, пишут "Ведомости"

Для сравнения: на предыдущем футбольном первенстве в Бразилии расходы на одного болельщика без учета трат на инфраструктуру составили $1156. В ЮАР в 2010 г. потратили $726, в Германии (2016 г.) – $711 (данные приведены с учетом инфляции).

При этом билет на финал российского первенства стал почти недоступным для большей части населения. Так, средняя цена билета на финал Кубка мира составляет 88% от среднемесячной заработной платы – $605.

К российскому чемпионату мира было подготовлено 12 стадионов в 11 городах России общей вместимостью 576 000 зрителей. Общая площадь строительства и реконструкции составила 1 млрд 116 млн кв. м. Общая сумма инвестиций в строительство и реконструкцию спортивных объектов к чемпионату, по подсчетам CBRE, составила $4,2 млрд.

08:39 11/07/2018






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