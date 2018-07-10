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Франция стала первым финалистом чемпионата мира

Сборная Франции одержала победу над бельгийцами со счетом 1:0 в полуфинале чемпионата мира-2018. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел на арене «Санкт-Петербург». Единственный мяч во встрече забил защитник французской команды Самюэль Умтити, который на 51-й минуте замкнул подачу с углового. Победа сделала французов первыми финалистами турнира.


Бельгийцы в четвертьфинале обыграли сборную Бразилии. Команда Роберто Мартинеса одержала победу со счетом 2:1. Франция в свою очередь переиграла уругвайцев со счетом 2:0.

Во втором полуфинале чемпионата мира сыграют сборные Англии и Хорватии. Матч состоится 11 июля и начнется в 21:00 по московскому времени.

Финал чемпионата мира пройдет на стадионе «Лужники» 15 июля.


22:59 10/07/2018






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