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Криштиану Роналду стал футболистом туринского «Ювентуса»

Испанский клуб «Реал Мадрид» подтвердил трансфер 33-летнего форварда Криштиану Роналду в итальянский «Ювентус».

Криштиану Роналду. Фото – Eurosport

Сумма трансфера не оглашается, но ранее СМИ оценивали его в 100-105 млн. евро.

В «Реал» Роналду перешел из английского «Манчестер Юнайтед» в 2009 году. Тогда сумма сделки составила 93 млн. евро. В испанском клубе Роналду выиграл 13 трофеев, в том числе 4 Лиги чемпионов и 2 Чемпионата Испании.

«Я считаю, что настало время открыть новый этап в моей жизни. Именно поэтому я попросил клуб отпустить меня. Прошу всех болельщиков понять меня», – отметил футболист в своем обращении к болельщикам «Реала».

В общей сложности Роналду провел за «Реал» 438 матчей и забил 451 гол. Больше него за клуб не забивал никто. Также Роналду является лучшим бомбардиром сборной Португалии.


Криштиану Роналду – один из лучших футболистов всех времен. Трехкратный обладатель «Золотого мяча» по версии France Football, двукратный обладатель «Золотого мяча ФИФА», четырехкратный обладатель «Золотой бутсы». Трижды признавался лучшим футболистом мира по версии ФИФА, сообщает belsat.eu, согласно sports.ru


19:41 10/07/2018






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