Белорусский борец завоевал золото молодежного ЧЕ в Стамбуле

Денис Хроменков. Фото: Организаторы молодежного ЧЕ-2018





В весовой категории до 97 кг свое выступление Денис Хроменков начал с победы над турком Фейзуллой Актюрком, затем был повержен Эрик Свен Тиле из Германии. В решающем поединке за золотую награду Денис Хроменков был сильнее Расула Магомедова из России.





На третью ступень пьедестала почета континентального первенства из белорусской команды поднялись Роман Читадзе (86 кг) и Ксения Станкевич (50 кг).





В финал турнира пробилась белоруска Екатерина Пичковская (53 кг). В поединке за первое место она уступила Зейнеп Етгиль и стала обладательницей серебряной награды.









В весовой категории до 72 кг белоруска Анастасия Зименкова уверенно дошла до решающей схватки, но уступила Селене Ларрок из Франции.





В шаге от пьедестала в женской белорусской команде по борьбе остановились Светлана Ломашевич (55 кг), Дарья Синковец (57 кг) и Евгения Андрейчикова (68 кг).





Всего в активе белорусской команды на чемпионате Европы в Стамбуле пять наград, одна из которых золотая.



