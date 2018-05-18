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Россиянин будет баллотироваться от Беларуси на пост первого вице-президента IBU

Трехкратный чемпион мира 49-летний россиянин Виктор Майгуров будет баллотироваться от Беларуси на пост первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) на выборах во время конгресса в хорватском Порече с 5 по 9 сентября.

 Список кандидатов на руководящие должности опубликовала пресс-служба IBU.

Виктор Майгуров. Фото: russianbiathlon
Виктор Майгуров родился 7 февраля 1969 года в Североуральске Свердловской области и основную часть карьеру провел, выступая за Россию, в составе которой трижды становился чемпионом мира (1996, 1997, 2000) и дважды (1998, 2002) завоевал бронзу Олимпийских игр.

Однако на свою первую в карьере Олимпиаду в Лиллехаммер он отправился в 1994 году в составе сборной Беларуси, где занял 4-е место в эстафете.

18 мая, пишет tut.by на выборах президента Союза биатлонистов России в Тюмени Виктор Майгуров претендовал на пост главы организации, однако в упорной борьбе лишь в третьем туре уступил Виктору Драчеву, который с 2002-го по 2006 год выступал за Беларусь, а затем работал тренером молодежной сборной Беларуси по биатлону.

Кроме Виктора Майгурова, на пост первого вице-президента IBU претендуют также норвежец Туре Бейгард, чех Иржи Гамза, словак Ивор Леготан и немец Франц Штайнле.

На конгрессе в Порече будет избран и новый президент Международного союза биатлонистов, поскольку бессменный президент IBU 72-летний норвежец Андерс Бессеберг досрочно оставил свой пост после коррупционного скандала, хотя вины своей и не признал.

На пост президента IBU претендуют Байба Брока (Латвия) и Улле Далин (Швеция).


За пост вице-президента IBU по финансам будут бороться финн Калле Ляхдесмяки и австриец Клаус Ляйштнер.

На шесть мест в исполкоме IBU претендуют 17 кандидатов. Среди них и выдвигающийся от Беларуси россиянин Виктор Майгуров.

На 10 мест в техническом комитете IBU претендуют 16 человек, в числе которых и представительница Беларуси, бывшая биатлонистка национальной команды Ольга Назарова.

На проведение чемпионата мира 2021 года претендует словенская Поклюка. Ранее это право было доверено Тюмени, однако в феврале 2017 года исполком IBU отобрал турнир у России в связи с многочисленными нарушениями антидопинговых правил в стране.

На ЧМ-2023 претендуют Нове Место (Чехия) и Оберхоф (Германия). Хозяин мирового форума определится на сентябрьском конгрессе IBU в Порече.



21:51 11/06/2018






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