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Снова-здорово! Сайт FIFA исковеркал название Беларуси

Официальный сайт Международной федерации футбола FIFA на своем сайте пишет название Беларуси с ошибкой. На это обратили внимание в твиттере МЧС.

Если выбрать отображение интерфейса сайта на русском языке, то в разделе «Матчи» список телевизионных трансляций автоматически подбирается для страны пользователя сайта. В случае с жителями Беларуси отображается список трансляций на телеканале «Беларусь 5».

Ошибка состоит в том, что название нашей страны дается в таком написании: «Белорусь». Такая форма правописания была официальной в первой половине прошлого века, но последние 27 лет страна по-русски называется «Беларусь».


Для других языковых версий названия нашей страны приводятся такие: на английском и немецком — Belarus, на французском — Bélarus, на испанском — Bielorussia.


village.me
21:45 11/06/2018






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