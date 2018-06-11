Иван Тихон возвращается в сектор
Гродненский молотобоец собирается выйти на старт впервые после Олимпийских Игр.
Спортсмен планирует принять участие в международном матче между сборными Беларуси, Балканских стран, Балтийских стран и Украины, которая 22 июня пройдёт на реконструированном столичном стадионе «Динамо».
Сейчас Иван Тихон готовится к соревнованиям в российском Адлере. Выступление в Минске станет для него первым за год и 10 месяцев.
Международная матчевая встреча пройдёт незадолго до чемпионата Беларуси, по итогам которого будет сформирована сборная для участия в чемпионате Европы. В нынешнем году, сообщает Вечерний Гродно, сильнейшие атлеты континента с 7 по 12 августа выступят на олимпийском стадионе в Берлине.
Напомним, Иван Тихон стал серебряным призёром Олимпиады в Рио, метнув молот на 77 метров 83 сантиметра.
21:37 11/06/2018
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