Татьяна Дроздовская выиграла медальную гонку в классе яхт "Лазер-Радиал" и стала 5-й в финале Кубка мира
Фото: sailing.org
Финал Кубка мира прошел с 5 по 10 июня в Марселе (Франция).
По итогам 11 гонок сумма очков Татьяны Дроздовской (после вычета результата одной из гонок) составила 78. До пьедестала белоруске не хватило всего 5 баллов. Бронзу завоевала спортсменка из Финляндии Туула Тенканен (73 очка), на втором месте расположилась венгерка Мария Ерди с суммой в 54 балла, золото выиграла бельгийка Эмма Плассчаерт (48).
Соревнования в финале проходили в 10 олимпийских видах программы. В гонках приняли участие более 212 яхтсменов из 34 стран мира, элита парусного спорта: медалисты Олимпийских игр, чемпионы мира и лидеры международного рейтинга.
39-летняя Татьяна Дроздовская является ведущей спортсменкой в классе яхт «Лазер-Радиал» в Беларуси. Она чемпионка мира (2007) и Европы (2015), многократная чемпионка страны, победитель и призер этапов Кубка мира, двукратная обладательница Кубка Европы (2010, 2011), участница финалов чемпионатов и Кубков мира, а также обладательница серебра (2012) чемпионата Европы. Заслуженный мастер спорта Беларуси.