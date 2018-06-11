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Дуарте перешел в брестское «Динамо»

Португальский центральный защитник Дениш Дуарте подписал контракт с брестским «Динамо».


Соглашение 24-летнего футболиста рассчитано на 2,5 года и вступает в силу 18 июня 2018 года. В этот же день Дуарте приедет в Брест и начнет тренировки.
Первый матч за брестское «Динамо» португалец сможет провести только после 19 июля, когда официально откроется летнее трансферное окно и будут решены все юридические вопросы согласно регламенту. До этого времени Дуарте будет тренироваться с основным составом.


В сезоне-2017/18, пишет официальный сайт,  Дуарте провел три матча в высшей лиги Португалии в составе «Витории Гимараэш».


19:29 11/06/2018






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