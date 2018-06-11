Не рано ли белорусские легкоатлеты бьют рекорды?

Достижение, значимое уже само по себе. Но еще больше впечатляет то, что это — не единственный рекорд, побитый нашими легкоатлетами на старте нынешнего сезона. По этой же причине результаты белорусов вызывают беспокойство.





Буквально неделю назад мы радовались за Алину Талай. На турнире в Австрии она разогналась так, как в Европе 100 метров с барьерами не бегали уже 26 лет. Даже в мировом масштабе установленный спортсменкой рекорд — 12,41 секунды — весьма Алина ТАЛАЙ. значимая величина. В нынешнем сезоне быстрее (да и то — всего на одну сотую долю секунды) бежала лишь пуэрториканка Жасмин Камако-Куинн.





На минувшем чемпионате мира ставшую чемпионкой австралийку Салли Пирсон с таким результатом белоруска также опередила бы на пару-тройку метров. Накануне, в Осло, у нее, правда, повторить феноменальный результат не получилось (Алина зацепила два последних барьера и финишировала второй), но уже завтра она рассчитывает исправиться в Стокгольме, пишет sb.by . Одной из ее соперниц в Швеции станет Эльвира Герман. Молодая белоруска до «выстрела» Талай в Австрии уверенно удерживала лидерство в Европе, а недавно переписала национальный рекорд среди спортсменок до 23 лет.





Не менее круто выглядит полет Дмитрия Набокова. Прежнее высшее достижение Беларуси в прыжках в высоту (2,34 метра) было установлено Андреем Санковичем аж в 1993 году, а теперь серебряный призер молодежного чемпионата Европы 2017 года Набоков улучшил его сразу на 2 сантиметра. Все эти результаты гарантируют спортсменам медали на главном старте нынешнего лета — чемпионате Европы в Берлине. С одной лишь оговоркой: если будут там показаны.









Спортсмены — не роботы, и сохранять максимальную работоспособность на протяжении всего сезона им очень сложно. По этой причине пик готовности планируется тренерами с расчетом на выполнение главных задач на сезон и именно с этим прицелом выстраивается подготовка. Салли Пирсон, например, быстрее 12,68 в нынешнем году еще не бегала, хотя и опережает свой прошлогодний график.





Холодович в минувшем сезоне также поначалу показывала далекие попытки, но в итоге на чемпионате мира в Лондоне осталась без медали. И, глядя на нынешние метры и секунды белорусов, невольно ловишь себя на мысли: если допустить, что это — не пик, то на что же они способны?





Старший тренер по спринту сборной Беларуси Евгения Володько — сама в прошлом сильная барьеристка — в столь мощном старте белорусок не видит поводов для тревоги, замечая: обе девушки способны на очень быстрые секунды.





— То, что мы видим сейчас, стало логическим продолжением проделанной работы. Для Эльвиры Герман в нынешнем сезоне мы планировали результат в районе 12,70. На этом уровне она и бежит. Алина Талай готовится отдельно, и ее выступления прогнозировать сложнее, но судя по всему в ее случае также все движется по плану. Обе девушки готовятся максимально хорошо выступить 22 июня в Минске во время матчевой встречи сборных Беларуси, Балканских стран, Украины и Прибалтики. После этого у них будет небольшой период для базовой работы и новый взлет к чемпионату Европы. Думаю, в Берлине наши спортсменки будут способны на многое.







