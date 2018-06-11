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"Атомный" допинг: в крови белорусской молотобойки обнаружили "коктейль" из 6 препаратов

Белорусы Артем Липский (академическая гребля) и Анастасия Мазурина (легкая атлетика) дисквалифицированы на четыре года за применение допинга.