"Атомный" допинг: в крови белорусской молотобойки обнаружили "коктейль" из 6 препаратов
Белорусы Артем Липский (академическая гребля) и Анастасия Мазурина (легкая атлетика) дисквалифицированы на четыре года за применение допинга.
В крови гребца был обнаружен метоболит дегидрохлорметилтестостерона. Срок отстранения – с 22 января 2018 по 21 января 2022 года.
На четыре года дисквалифицирована и метательница молота Мазурина. В допиг-пробе белорусской спортсменки обнаружены метаболиты шести запрещенных субстанций: дегидрохлорметилтестостерона, метандиенона, тамоксифена, метенолон, тренболон, анастрозол, передает sputnik.by
15:45 11/06/2018
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