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Что есть белорусского на нынешнем мундиале?

Нельзя сказать, что белорусское участие в мундиале всего лишь судейское.

ОНТ попыталось составить символическую сборную, которая сыграла! 

Итак, наше нападение: 133 автобуса МАЗ – в Казани будут перевозить болельщиков. Городской автобус оборудован двигателем Mercedes Benz и коробкой-автомат. Внутри установлено 28 сидений, а всего салон вмещает 105 пассажиров. Есть пандусы. Современная система кондиционирования воздуха и четыре камеры, выводящие изображение на монитор водителя. 

Белорусские строители возводили объекты и стадионы в городах, принимающих соревнования. 

Наша защита – юная футболистка Ксения Яцынович. Именно на позиции защитника сыграет в одной из 32 интернациональных детских сборных, а юный спортивный журналист Иван Лозюк наравне с аккредитованной прессой сможет освещать не только детский турнир, но и все матчи чемпионата мира. 

Ребята победили в международном детском социальной проекте «Футбол для дружбы». 


На воротах – «Мяч победы». Это специальное мороженное, сделанное Минским хладокомбинатом №2 по заказу российской компании. Представляет собой 70 граммов качественного белорусского пломбира, плотно упакованного в хрустящую вафельку в виде мяча. Молоко, масло, яйца, сахар, рецептура и качество – наши, отечественные. 

Ну и скамейка запасных – имеется в виду приезжающих в фан-зоны – безгранична. С территории Беларуси действует временный безвиз по паспорту болельщика.


11:29 11/06/2018






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