На старте турнира Игорь Бокий установил мировой рекорд на двух дистанциях в категории S13. В решающем заплыве на дистанции 200 м на спине он показал результат 2 мин. 09,8 сек., а на 200 м вольным стилем - 1 мин. 52,40 сек. Белорус улучшил мировое достижение среди паралимпийцев в предварительном заплыве на дистанции 50 м на спине - 26,36 сек., а в финале превзошел и его - 26,21 сек.





На дистанции 200 м баттерфляем белорусский пловец завоевал золотую награду и финишировал с результатом 2 мин. 04,06 сек., улучшив достижение 28-летней давности, принадлежавшее канадцу Майклу Эджсону.





"Бассейн в Берлине для меня хорошо знаком, здесь отличные соревновательные условия, которые и позволяют добиваться таких результатов. Хотя мне есть к чему стремиться на плавательной дорожке, поэтому будем с тренером работать далее", - отметил пловец.









Игорь Бокий, выступающий среди спортсменов с нарушением зрения, является 11-кратным паралимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира и Европы. На плавательном турнире IDM Berlin 2018 за награды сражались 550 спортсменов из более чем 50 стран.