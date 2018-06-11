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Массовая драка болельщиков едва не сорвала долгожданный бой Тайсона Фьюри

Экс-чемпион мира по боксу 29-летний британо-ирландский тяжеловес Тайсон Фьюри вышел на ринг впервые с 2015 года.

9 июня он победил техническим нокаутом албанского боксера Сефера Сефери. Сейчас на его счету 26 побед и ни одного поражения. 

Во время второго раунда произошел конфликт между фанатами Тайсона Фьюри и Сефера Сефери, который перерос в массовую драку, в которой участвовали как мужчины, так и женщины. Причем, дрались между собой обладатели дорогих билетов. Оба боксера потеряли интерес к бою и стали наблюдать за разборками болельщиков.

08:02 11/06/2018






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