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Андрей Скабелка: был на матче минского "Динамо" и БАТЭ. Если это "класико", то не знаю...

Белорусский тренер "Барыса" Андрей Скабелка в программе "PRO спорт. Итоги" на "Беларусь 5" поделился мнением о будущем отечественного хоккея.

- Команда достаточно неплохо стартовала, показывала хороший хоккей, но подкосила череда травм, в том числе легионеров. Потом началось некоторое недовольство... В итоге решение руководства. Довольны и недовольны бывают всегда. Коалиции? Не хочется углубляться.

- Новогодний корпоратив "Авангарда" завершился избиением Стася...

- Меня там не было. Но в мужском коллективе это не редкость. Вот только об этом никто не узнал бы, если бы не было отставки, шумихи в прессе.

- Дэйв Льюис сказал, что вылет пойдет на пользу белорусскому хоккею.

- Здесь можно выйти в элиту во что бы то ни стало, собрать всех, кто шевелится и живой, а можно собрать команду на вырост. Выйдем — будет здорово, но важно, чтобы к 2021 году были ребята, которые прошли пару чемпионатов мира. Не выйдем — ничего страшного. Мы же всегда едем за медалями, правда? У нас все замалчивается. Вот, прошел чемпионат — никто не подводит итоги, не объясняет, почему так случилось.

- Как вы относитесь к лимитам на легионеров?

- Вот, немцы сейчас что-то выиграли. Мы сразу: а давайте как у немцев сделаем. А как у них? А у них одно время вообще не было легионеров. Я вообще противник любых лимитов. Отдача от них скоротечна. "Динамо" должно быть в КХЛ. Это нужный проект. На самом деле я "за" две белорусские команды в КХЛ. Потому что это и зрелище. Вот я недавно был на матча минского "Динамо" и БАТЭ. Если это называется "класико", то... Ну, не знаю.


Прессбол
07:55 11/06/2018






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