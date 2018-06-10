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Пинчанка Эльвира Герман выиграла золото на турнире в Стокгольме

В Стокгольме на турнире в преддверии старта «Бриллиантовой лиги» Эльвира Герман взяла золото.

Белоруска Эльвира Герман победила в беге на 100 м с барьерами на турнире в Стокгольме, сообщает belta.by. Результат молодой бегуньи - 12,74 сек. Она опередила Рекенетт Стинкамп из Ямайки и Эфье Боонс из Нидерландов. Забег состоялся в ходе национального турнира в преддверии старта «Бриллиантовой лиги» в столице Швеции. Основные старты лиги состоятся в Стокгольме сегодня вечером. В беге на 100 м с барьерами выступит рекордсменка Беларуси Алина Талай, которая будет в одном забеге с американками Кристиной Мэннинг, Доун Харпер-Нельсон и Брианой Макнил.


20:02 10/06/2018






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