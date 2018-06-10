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Видеофакт: Роналду рассмешили русские традиции

Сборная Португалии прилетела в Москву для участия в чемпионате мира по футболу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, на подмосковной базе «Кратово» команду встретила девушка в традиционном русском наряде, которая предложила футболистам отведать каравай.

Под песню «Подмосковные вечера» одним из первых хлеб с солью попробовал нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду. После этого футболист повернулся к товарищам по команде и начал смеяться.


18:48 10/06/2018






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