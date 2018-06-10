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Гонщик "Минска" выиграл последний этап "Тура Сербии"

Бронислав Самойлов выиграл завершающий этап трехдневки второй категории «Тур Сербии».

На финише Самойлов на три секунды опередил турка Ахмета Оркена. Третьим стал еще один гонщик «Минска» Станислав Божков.


В общем зачете победу праздновал аргентинец Херман Тивани («Тревиджани»), на восемь секунд опередивший белоруса Евгения Соболя («Минск»).

Бронислав Самойлов в общем зачете стал четвертым.

Таким образом, «Минск» завоевал в Сербии 61 очко. Победа Самойлова стала для шоссейной команды клуба одиннадцатой в сезоне.


18:05 10/06/2018






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