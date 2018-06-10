На финише Самойлов на три секунды опередил турка Ахмета Оркена. Третьим стал еще один гонщик «Минска» Станислав Божков.









В общем зачете победу праздновал аргентинец Херман Тивани («Тревиджани»), на восемь секунд опередивший белоруса Евгения Соболя («Минск»).





Бронислав Самойлов в общем зачете стал четвертым.





Таким образом, «Минск» завоевал в Сербии 61 очко. Победа Самойлова стала для шоссейной команды клуба одиннадцатой в сезоне.



