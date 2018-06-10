Ольга Худенко, пишет tut.by , стала второй на дистанции 500 метров байдарки-одиночки с результатом 1.48,762, уступив только венгерке Дануте Козак (1.47,742).





Надежда Макарченко и Ольга Климова завоевали серебро на дистанции 500 метров каноэ-двойки (1.56,238). Золото здесь также досталось Венгрии.





Глеб Солодуха и Денис Махлай финишировали вторыми на дистанции 200 метров каноэ-двойки, всего 0,2 секунды уступив российскому дуэту.





Наконец, Елена Ноздрева и Камила Бобр стали вторыми вслед за венгерками на дистанции 200 метров каноэ-двойки.



