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Белорусы завоевали четыре серебряные медали ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ

Белорусские гребцы завоевали в воскресенье четыре серебряные медали на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ.

Белорусы завоевали четыре серебряные медали ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ
Ольга Худенко, пишет tut.by, стала второй на дистанции 500 метров байдарки-одиночки с результатом 1.48,762, уступив только венгерке Дануте Козак (1.47,742).

Надежда Макарченко и Ольга Климова завоевали серебро на дистанции 500 метров каноэ-двойки (1.56,238). Золото здесь также досталось Венгрии.

Глеб Солодуха и Денис Махлай финишировали вторыми на дистанции 200 метров каноэ-двойки, всего 0,2 секунды уступив российскому дуэту.

Наконец, Елена Ноздрева и Камила Бобр стали вторыми вслед за венгерками на дистанции 200 метров каноэ-двойки.


17:20 10/06/2018






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