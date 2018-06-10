Рафаэль Надаль высказался против равных призовых в мужском и женском теннисе
Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль ответил на вопрос о том, должны ли теннисистки на всех турнирах получать такие же призовые, как и теннисисты.
"Я считаю, что даже не стоит делать такие сравнения. Женщины-модели зарабатывают больше, чем мужчины-модели, и никто ничего не говорит по этому поводу. Почему? Потому что на них больше смотрят, чем на мужчин. В теннисе — аналогично: те, кто привлекает большую аудиторию, зарабатывают больше", — как передает "Чемпионат", сказал Надаль в интервью Io Donna.
12:05 10/06/2018
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