"Я считаю, что даже не стоит делать такие сравнения. Женщины-модели зарабатывают больше, чем мужчины-модели, и никто ничего не говорит по этому поводу. Почему? Потому что на них больше смотрят, чем на мужчин. В теннисе — аналогично: те, кто привлекает большую аудиторию, зарабатывают больше", — как передает "Чемпионат", сказал Надаль в интервью Io Donna.

В воскресенье, 10 июня, Надаль в финале "Ролан Гаррос" сразится за свой 11-й титул на этом турнире с австрийцем Домиником Тимом — единственным теннисистом, побеждавшим его на грунте за последние два года.