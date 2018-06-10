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Оut : Буффону нашлась замена

Туринский «Ювентус» подписал контракт с вратарем «Дженоа» Маттиа Перином.

Оut : Буффону нашлась замена
Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Лента.ру, об этом сообщается на сайте туринского клуба.

Соглашение 25-летнего футболиста с туринцами рассчитано до лета 2022 года. Как отмечается в сообщении, сумма трансфера итальянского голкипера составит 12 миллионов евро, которые будут выплачены в течение трех лет. При определенных условиях она может увеличиться до 15 миллионов.

Перин — воспитанник «Дженоа», за основную команду он дебютировал в 2010 году. В прошлом сезоне итальянец сыграл в 37 матчах серии А, 11 из которых отстоял на ноль.

16 мая стало известно, что Джанлуиджи Буффон, выступающий за Ювентус с 2001 года, принял решение о завершении карьеры по окончании сезона 2017/2018. Вместе с туринским клубом итальянец 11 раз становился чемпионом Италии. Также уже в качестве голкипера сборной Италии Буффон стал чемпионом мира в 2006 году.

09:27 10/06/2018






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