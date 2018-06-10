«Я считаю, если мы хотим добиться результата, нам нужны такие футболисты. С Корниленко, наверное, более сложная ситуация. Калачев вроде бы готов. Но надо убедить ребят.





Все-таки у нас есть [Юрий] Вергейчик. Он работал с Калачевым в Солигорске. Я считаю, это один из наших лидеров – он должен нам помочь. Надо объединяться, потому что все сильные футболисты должны играть в нашей команде. Не важно, где он сейчас: в Могилеве, Минске или Майами – я считаю, надо к нему ехать и убеждать. Чтобы болельщики просили и говорили, что он нам нужен.





Потому что у нас получатся очень хорошие фланги: там будут Стасевич с Калачевым. Если приедут Корниленко, Сарока и Лаптев – у нас будет хорошая команда. Я считаю, эти ребята нам нужны», – сказал Жуковский.