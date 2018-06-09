Рэтклифф является богатейшим человеком Великобритании, Forbes оценивает его состояние в 21 млрд. фунтов, против 9,3 млрд. у Абрамовича. Британский миллиардер уже владеет футбольным клубом в Швейцарии и имеет сезонный абонемент на "Стэмфорд Бридж".





Ранее сообщалось, что Абрамович отозвал заявление на продление инвестиционной визы Великобритании после получения израильского гражданства, которое позволяет ему находиться на территории Соединенного королевства до полугода.





Российский предприниматель также решил заморозить реконструкцию "Стэмфорд Бридж", отмечает sports.ru



