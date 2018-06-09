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Лионель Месси не включил Криштиану Роналду в список топ-игроков ЧМ-2018

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не включил форварда национальной команды Португалии Криштиану Роналду в список топ-игроков чемпионата мира-2018.

— У Бразилии есть Неймар и Филиппе Кутиньо, — приводит слова 30-летнего артентинца sport-express.ru. — За сборную Испании выступают Андрес Иньеста и Давид Сильва. У Германии нет звездных игроков, но все вместе они сильны. В составе Бельгии можно отметить Эдена Азара и Кевина Де Брейне. Лучшие игроки сборной Франции — Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе. На этом турнире мы увидим много хороших игроков.


20:38 09/06/2018






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