Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Румынская теннисистка Халеп впервые в карьере выиграла "Ролан Гаррос"

Румынская теннисистка Симона Халеп впервые победила на турнире серии Большого шлема "Ролан Гаррос".

В финале Открытого чемпионата Франции Симона Халеп встретилась на корте с представительницей США Слоан Стивенс. По результатам трех сетов румынка обыграла американку со счетом 3:6, 6:4, 6:1. 

Это первая победа Симоны Халеп на турнире из серии Большого шлема. До этого самым лучшим результатом для румынской теннисистки на турнирах Большого шлема был выход в финал Открытого чемпионата Франции и Открытого чемпионата Австралии.

В активе Слоан Стивенс, была победа в 2017 году на Открытом чемпионате США. Это было не первое противостояние румынской и американской теннисисток. Они уже семь раз встречались в официальных матчах. В пяти из них победу одерживала Халеп.    

19:40 09/06/2018






Загрузка...


Блоги
Маргарита Тарайкевич
Адсутны спіс палітвязняў
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – о стоппере Семашко, электро-самокате...
Уладзiмiр Някляеў
Жыццё побач з Расіяй
Ольга Кравчук
Журналист Галко: письма из тюрьмы номер 8 ( часть...
Петр Рудковский
Пра культ інфармацыі
Яўген Васьковіч
Часы мяняюцца. Ідэалогіі перашкаджаюць грамадству
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Хатынь
Александр Федута
Скандал за копейки


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё