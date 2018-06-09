В финале Открытого чемпионата Франции Симона Халеп встретилась на корте с представительницей США Слоан Стивенс. По результатам трех сетов румынка обыграла американку со счетом 3:6, 6:4, 6:1.





Это первая победа Симоны Халеп на турнире из серии Большого шлема. До этого самым лучшим результатом для румынской теннисистки на турнирах Большого шлема был выход в финал Открытого чемпионата Франции и Открытого чемпионата Австралии.





В активе Слоан Стивенс, была победа в 2017 году на Открытом чемпионате США. Это было не первое противостояние румынской и американской теннисисток. Они уже семь раз встречались в официальных матчах. В пяти из них победу одерживала Халеп.



