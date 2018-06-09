Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Бывшая белорусская биатлонистка Надежда Писарева вышла замуж

29-летняя белорусская биатлонистка Надежда Писарева, которая в этом году закончила спортивную карьеру, вышла замуж. Как информирует by.tribuna.com, ее избранник — сервисмен сборной России Андрей Шатохин. Фотографии появились в Instagram.


Для Писаревой лучшим достижением является 41-е место в сезоне 2014-2015 годов и бронзовая медаль чемпионата мира 2011-го. На Олимпиаде в Пхёнчхане в последний момент Надежду Писареву в эстафете заменила Динара Алимбекова. Белоруски тогда завоевали "золото" и стали героинями, а Писарева осталась ни с чем. Тот случай, по-видимому, и стал последней каплей.


19:31 09/06/2018






Загрузка...


Блоги
Маргарита Тарайкевич
Адсутны спіс палітвязняў
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – о стоппере Семашко, электро-самокате...
Уладзiмiр Някляеў
Жыццё побач з Расіяй
Ольга Кравчук
Журналист Галко: письма из тюрьмы номер 8 ( часть...
Петр Рудковский
Пра культ інфармацыі
Яўген Васьковіч
Часы мяняюцца. Ідэалогіі перашкаджаюць грамадству
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Хатынь
Александр Федута
Скандал за копейки


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё