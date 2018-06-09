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У белорусов еще одно золото на ЧЕ по гребле

Белорусы завоевали еще одну золотую медаль на чемпионате Европы по гребле, который проходит в сербском Белграде.

В финальном заезде на дистанции 1000 метров среди мужчин на байдарках-четверках наилучший результат показал экипаж в составе Кирилла Никитина, Виталия Белько, Ильи Федоренко и Романа Петрушенко, передает "Еврорадио".

Наши спортсмены показали результат 2 минуты 48,841 секунды. На втором месте гребцы из Словакии, на третьем — испанский экипаж.

Ранее на первенстве Европы золото завоевала Елена Ноздрева, выступавшая в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров. Также белоруски получили серебро в женских соревнованиях байдарок-четверок.

16:54 09/06/2018






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