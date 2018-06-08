Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Форвард минского "Динамо" может продолжить карьеру в Италии

«Кьево» проявляет реальный интерес к форварду минского "Динамо" Антону Сароке

К форварду минского «Динамо» Антону Сароке проявляет реальный интерес клуб итальянской серии «A» «Кьево», пишет Прессбол.

Помимо того, этот футболист находится в поле зрения турецкого «Гезтепе» и ряда других зарубежных клубов.

«Кьево», финишировав на 14-й позиции, сохранил прописку в сильнейшем итальянском дивизионе.

Сарока в чемпионате Беларуси-2018 провел 6 матчей и забил 2 мяча.
    

22:22 08/06/2018






Загрузка...


Блоги
Маргарита Тарайкевич
Адсутны спіс палітвязняў
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – о стоппере Семашко, электро-самокате...
Уладзiмiр Някляеў
Жыццё побач з Расіяй
Ольга Кравчук
Журналист Галко: письма из тюрьмы номер 8 ( часть...
Петр Рудковский
Пра культ інфармацыі
Яўген Васьковіч
Часы мяняюцца. Ідэалогіі перашкаджаюць грамадству
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Хатынь
Александр Федута
Скандал за копейки


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё