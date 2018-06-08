Форвард минского "Динамо" может продолжить карьеру в Италии

К форварду минского «Динамо» Антону Сароке проявляет реальный интерес клуб итальянской серии «A» «Кьево», пишет Прессбол





Помимо того, этот футболист находится в поле зрения турецкого «Гезтепе» и ряда других зарубежных клубов.





«Кьево», финишировав на 14-й позиции, сохранил прописку в сильнейшем итальянском дивизионе.





Сарока в чемпионате Беларуси-2018 провел 6 матчей и забил 2 мяча.