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Директор "Крумкачоў": Выход в первую лигу обеспечит бюджет в $60-70 тысяч

Директор НФК "Крумкачы" Олег Давидович в разговоре с "Прессболом" рассказал о финансовом состоянии и спонсорах клуба, который лидирует во второй лиге чемпионата Беларуси и претендует на повышение в классе.

Исходим из того, что выход в первую лигу обеспечит бюджет, эквивалентный 60-70 тысячам долларов. Живем исключительно по средствам. Мы отказались от намерения играть домашние матчи на СОКе “Олимпийский”. Причина — высокая для нас арендная плата. Мы сразу ушли бы в минус. 

Поэтому переориентировались на стадион РЦОР- БГУ. Еще в период регистрации нового клуба у нас установились добрые отношения с его руководителем Владимиром Пигулевским. Пожалуй, никто так хорошо не знает внутреннюю кухню нашего футбола, как он. Владимир Антонович дает нам ценные рекомендации, объясняет, как нужно поступать в том или ином случае. 

Особое внимание уделяем продаже билетов. Выручка за один матч позволяет заплатить аренду за две-три тренировки. Занимается команда четыре раза в неделю после восьми вечера, так как практически все ребята заняты на основной работе. 

Нам помогает ряд серьезных предприятий. Например, “Фомар”, известный поставщик автодорожной техники. Мы благодарны брендам “Prestigio” и “Canyon” за то, что они продолжают поддерживать клуб. Типография “Градиент” взяла на себя печать билетов, программок, рекламной продукции. Фирма “Goodrank” разрабатывает и запускает компьютерные проекты. “Барбершоп” бесплатно стрижет и причесывает наших футболистов.

Недавно подписали контракт с жодинским предприятием “Белыя крылы” на поставку питьевой воды. Антон Изотов и его интернет-магазин butsa.by предоставляют сертификат на 400 рублей лучшему игроку месяца для покупки спортивной обуви. 


Сейчас Изотов совместно с клубом занимается организацией детской футбольной школы, в которой будут команды шести возрастов. Предположительно ее возглавит Ростислав Штивельман, уже работавший в “Крумкачах” с юношами. В случае нашего выхода в первую лигу вопрос лицензионных групп будет решен. В решении этой проблемы мы также заручились поддержкой Пигулевского.

19:33 08/06/2018






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