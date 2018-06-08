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Валдас Иванаускас: Я, если честно, такого президента больше нигде не видел

Генеральный менеджер брестского "Динамо" Валдас Иванаускас в интервью "Прессболу"  рассказал о том, как ему живется в Беларуси.

В бытовом плане вам комфортно в Беларуси?

Раньше я изредка приезжал — и ненадолго, на пару дней. Как, например, на игру БАТЭ с "Барсой". Только сейчас, за эти десять месяцев, вошел в белорусскую жизнь. Что сказать... Очень сильно все здесь поменялось. Знаю, есть критика, много негатива. Я замечаю хорошее. 

Вот люди. Понятно, старое поколение уже не изменится. Зато молодежь совсем другая, очень современная. Восхищаюсь ею. Не зря ваши “айтишники” признаются лучшими в мире. Мои литовские друзья даже хотят пригласить белорусских специалистов на работу. И правильно, за инновациями будущее. 

Нравится, что у вас налажено производство — от тракторов до молочных продуктов. Побольше экспорта, поменьше импорта. Президент контролирует, не допускает хаоса. Молодым дает карт-бланш, чтобы развивались. И, конечно, очень неравнодушен к спорту. 

Я, если честно, такого президента больше нигде не видел. Сам занимается — Людас рассказывал, что и в футбол играл. 

В Литве все совсем иначе. Если баскетболисты где-то проиграли — наш президент не обратит внимания. Хотя этот вид спорта в стране как религия. Но ни поддержки, ничего. А это важно.


19:29 08/06/2018






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