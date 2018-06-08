Кубок Стэнли впервые в истории завоевал "Вашингтон Кэпиталз"

Это был пятый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Вашингтон» одержал победу в четырех из них, «Голден Найтс» – в одном.





Выступающие в составе «Вашингтона» российские хоккеисты Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов впервые стали обладателями этого трофея.



