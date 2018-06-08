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Кубок Стэнли впервые в истории завоевал "Вашингтон Кэпиталз"

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли, одержав победу в гостях над лас-вегасской командой «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:3.

Это был пятый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Вашингтон» одержал победу в четырех из них, «Голден Найтс» – в одном.

Выступающие в составе «Вашингтона» российские хоккеисты Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов впервые стали обладателями этого трофея.

В дополнение Овечкин получил приз самого ценного игрока плей-офф НХЛ, передает Голос Америки.

14:25 08/06/2018






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