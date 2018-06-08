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Марадона отказался от премиум-жилья в Минске, чтобы быть с командой в Бресте

Брестский футбольный клуб "Динамо" подобрал несколько вариантов жилья для Диего Марадоны. Как известно, легендарный футболист недавно стал председателем правления клуба и переедет в Беларусь.

Как рассказал генеральный менеджер брестского "Динамо" Валдас Иванаускас в беседе с корреспондентом "Прессбола", белорусские варианты, конечно, уступают прежнему жилью Марадоны: "Есть варианты, кое-что подобрали. Не та вилла, конечно, что у него раньше была. И моря нет".

По словам Иванаускаса, Марадона понимает реальную ситуацию. С другой стороны, и в клубе понимают, что легендарный аргентинец всю жизнь живет в прекрасных условиях. "На каком-то этапе даже поинтересовались: может, лучше в Минске что-то поискать, здесь с премиум-жильем проще. Отказался. Хочет быть только в Бресте, рядом с командой", — поделился подробностями Иванаускас.

Источник:
08:43 08/06/2018






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