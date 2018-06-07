Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален рассказал, продолжит ли карьеру Дарья Домрачева.





О своей жизни





Я пока что не принял никакого решения по работе, но было много интересных предложений. Сейчас я могу уделить много времени тому, чтобы выяснить, чем хочу заниматься.





О карьере жены





Общая ситуация изменилась, мы должны решить, будет ли она продолжать выступать. Она определится в ближайшие пару недель.





О месте проживания





Мы рассматриваем вопрос, но все зависит от того, какое решение примет Дарья насчет карьеры.