Уле Эйнар Бьорндален рассказал, продолжит ли карьеру Дарья Домрачева
Она определится в ближайшие пару недель.
Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален рассказал, продолжит ли карьеру Дарья Домрачева.
О своей жизни
Я пока что не принял никакого решения по работе, но было много интересных предложений. Сейчас я могу уделить много времени тому, чтобы выяснить, чем хочу заниматься.
О карьере жены
Общая ситуация изменилась, мы должны решить, будет ли она продолжать выступать. Она определится в ближайшие пару недель.
О месте проживания
Мы рассматриваем вопрос, но все зависит от того, какое решение примет Дарья насчет карьеры.
Источник: Блог Трибуна
21:28 07/06/2018
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