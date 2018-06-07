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Лукашенко приказал реконструировать в Новополоцке ледовый дворец до конца года

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Витебскому облисполкому и Новополоцкому горисполкому до 31 декабря 2018 года реконструировать в Новополоцке Ледовый дворец, сообщили в пресс-службе президента.

По информации пресс-службы, согласно указу N220, который подписал президент, реконструкция ледового дворца предусматривает возведение  крытой ледовой тренировочной площадки и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения их функционирования.

Заказчиком по проектированию, реконструкции и возведению спортивных сооружений определено государственное предприятие "УКС города Новополоцка". Проектными организациями станут унитарное предприятие "Институт Витебскгражданпроект" и его новополоцкий филиал, генподрядчиками – ОАО "Трест N16, г. Новополоцк" и ОАО "МАПИД".

"Указ подписан в целях создания условий для проведения спортивных соревнований, подготовки спортсменов, привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом", - подытожили в пресс-службе.

21:21 07/06/2018






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