Мутная история. Так приезжал ли венгерский премьер в Беларусь?





Официально об этом визите не сообщалась. Орбан не писал о поездке в социальных сетях, нет ни одной фотографии лидера Венгрии в Беларуси. Не слышно было, чтобы Орбан встретился с Лукашенко или с кем-то еще из высокопоставленных чиновников.





В посольстве Венгрии в Беларуси Нашей ниве сказали: «Ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию мы не можем». Слово в слово такой же комментарий дал исполняющий обязанности пресс-секретаря МИД Андрей Шупляк.





Венгрия имеет почетное консульство в Бресте. В этом городе и проходила игра. Нам удалось связаться с Владимиром Кулешовым, который является помощником консула и одновременно заместителем директора по общим вопросам «Санта-Бремор».





«Посол Вилмош Сиквалари присутствовал. Орбана ожидали, но его не было. По крайней мере посол был один, я с ним беседовал. Был также торговый представитель. В любом случае у нас нет подтверждения, что премьер-министр Венгрии был на игре», — сказал Кулешов.





Единственный, кто подтверждает визит Виктора Орбана на игру в Бресте, — представитель Белорусской федерации футбола Дмитрий Герчиков. «Да, Орбан был на матче, это известный факт и это точно», — сказал Герчиков.





Сама игра завершилась со счетом 1:1, но белорусы имели существенное преимущество.





Виктор Орбан — один из самых харизматичных лидеров сегодняшней Европы. В Венгрии он пользуется большой поддержкой, но его также обвиняют в авторитарных замашках.