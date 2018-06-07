Чичерина выложила копию письма на английском языке, написанного от имени менеджера FIFA Fan Fest в России Екатерины Савченко. В нем говорится о решении ФИФА отказаться от выступления Чичериной из-за ее песен, посвященных военной теме. В частности, в письме содержится ссылка на клип Чичериной «На передовой».





В письме отмечается, что на мероприятиях ФИФА запрещено поднимать военные, политические или религиозные темы. «Эта артистка ассоциируется с военной тематикой, даже если не будет исполнять на фестивале песни о войне», — сказано в письме.





Представитель Чичериной Олег Гененфельд подтвердил РБК подлинность аккаунта певицы в фейсбуке и опубликованного там письма от ФИФА. Международная федерация футбола пока не прокомментировала информацию о запрете выступления Чичериной.





"Слава Богу, «футболобандеровцы» (чиновники ФИФА - прим. БП) запретили меня в Ростове-папе, в сотне километров от которого в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками", - прокомментировала запрет сама Чичерина.









Как пишет meduza.io , Юлия Чичерина поддерживает самопровозглашенные ДНР и ЛНР. С начала конфликта в Донбассе она не раз приезжала туда с концертами. В 2017 году Чичерина получила паспорт ЛНР.





Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Ростов-на-Дону примет четыре игры группового этапа и встречу 1/8 финала.