Криушенко - о Глебе: В футбол играют не только головой, но и ногами

Главный тренер сообщил, что в феврале на сборах в Испании он разговаривал с Тимофеем Калачевым: "Мы пришли к определенным договоренностям. Он ни "да", ни "нет" не сказал, но это показатель того, что вычеркивать Калачева не надо", — передает пресс-служба АБФФ слова Криушенко.





Также он хотел бы вернуть в команду Сергея Корниленко. По словам специалиста, определенные шаги в этом направлении делаются, но пока сложно сказать, что получится.









Что касается Александра Глеба, то Криушенко уверен, что этот спортсмен должен играть в стартовом составе команды.





"Будем за ним смотреть, но в футбол играют не только головой, но и ногами. Функциональную подготовку никто не отменял. Здесь важно, чтобы он поднял и этот компонент", — цитирует Криушенко euroradio.fm



