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Могилевская турфирма хочет заработать на "продаже" футболистов из Африки

Транспортно-туристическая компания Т-34, планирует наладить новый бизнес: завоз в страну футболистов из Африки.

На этой неделе люди, связанные с белорусским футболом (насколько мы знаем, подобные письма были отправлены во все клубы высшей лиги) получили письма от могилевской туристической компании с предложением принять участие в товарищеском футбольном матче с командой высшей лиги одной африканской страны, а «после игры игроки из африканской страны будут выставлены на продажу», – говорится в письме.

Белсат связался с представителем турфирмы Владимиром Пашкевичем, который подтвердил эту информацию. По словам Пашкевича все согласовано с могилевским спорткомитетом. Хотя по белорусскому законодательству подобная деятельность незаконна без регистрации в Белорусской федерации футбола.

«Привезем в Могилев команду из высшей лиги африканской страны, которую пока не будем называть, но поверьте, это хорошая команда, они здесь сыграют товарищеский матч, и игроки, которые понравятся нашим покупателям, могут быть проданы», – заявил Владимир Пашкевич.


«Человек, который занимается туризмом, решил подзаработать. В случае трансферов белорусский футбольный регламент запрещает платежи между физическим лицами. Только клуб платит клубу. Третьего не дано, – прокомментировал информацию известный белорусский футбольный агент Валерий Исаев. – Клубы выставляют игроков на трансфер (переход). И всем понятно, что нужно вести переговоры о цене, но это могут делать только клубы».

19:29 06/06/2018






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