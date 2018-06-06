Тренер вратарей Василий Хомутовский ушел из БАТЭ
Контракт с ним расторгнут по соглашению сторон.
Пресс-служба ФК БАТЭ отмечает, что работой Хомутовского в клубе довольны. Тем более, что под его руководством вратари прогрессировали. Специалисту предложили продолжить сотрудничество, но он "посчитал правильным уйти вслед за главным тренером, который его пригласил".
В тренерском штабе БАТЭ Василий Хомутовский появился в начале 2018 года, после того, как главным тренером был назначен Олег Дулуб. 3 июня его отправили в отставку. Обязанности главного тренера команды исполняет Алексей Бага.
Хомутовскому 39 лет. Он — известный в прошлом белорусский футболист, вратарь. Выступал за сборную Беларуси. С Олегом Дулубом Василий Хомутовский в прошлом году работал в одесском "Черноморце", передает Еврорадио.
18:06 06/06/2018
Загрузка...