Тренер вратарей Василий Хомутовский ушел из БАТЭ

Пресс-служба ФК БАТЭ отмечает, что работой Хомутовского в клубе довольны. Тем более, что под его руководством вратари прогрессировали. Специалисту предложили продолжить сотрудничество, но он "посчитал правильным уйти вслед за главным тренером, который его пригласил".





В тренерском штабе БАТЭ Василий Хомутовский появился в начале 2018 года, после того, как главным тренером был назначен Олег Дулуб. 3 июня его отправили в отставку. Обязанности главного тренера команды исполняет Алексей Бага.



