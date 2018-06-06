ДЕТИ:





Радомир - в июле исполнится 10 лет;

Елисей - 6 лет;

Мирослав - 3 года;

Мия - 1 год.





- Ассоль, на первый взгляд, вы такая бесстрашная мама, оно и понятно - во фристайле невозможно иначе. А какой период был самый тяжелый?





- Чем больше детей - тем сильнее ты меняешься, - эффектная Ассоль пришла на интервью с годовалой Мией - обе, словно принцессы, в белоснежных платьицах. - С первым ничего не успеваешь, не могла даже зубы почистить, ждала мужа с работы, чтобы немного «пожить». А потом приноравливаешься, с четвертым вообще легко!





Проблема уставших мамочек в том, что они живут ради ребенка, не понимая, что вот это - покормить, помыть, заменить подгузник - и есть жизнь, и этому тоже нужно учиться радоваться.





Мы с мужем живем для себя, а дети живут рядом с нами. Мы учитываем их интересы, но и они учитывают наши. Мама - не посудомойка и не пристройка к плите: возьми и сделай сам - не умеешь микроволновку включать?





Не вижу проблемы для ребенка шести лет выгулять во дворе собаку - она такая же моя, как и его. Выгулять собаку, застелить постель - элементарные навыки спасают маму: тут 10 минут, там 15, и женщине становится легче. Хочу, чтобы было не стыдно перед невестками, хотя знаю, что буду плохой свекровью - у меня всегда свое мнение.





С ужасом представляю, что она моего внука не будет кормить грудью или оденет в пять чепчиков, чтобы не замерз. Я понимаю, что это ее ребенок, но смолчать не смогу. Поэтому взращиваю в себе дзэн (улыбается).

#1#

«Как это - ребенок должен спать в кроватке?»





- Я всех сыновей кормила грудью год-полтора и столько же была в декретах. Мне было не тяжело рожать, не тяжело кормить. Никогда не понимала: как это - ребенок должен спать в кроватке? В кроватке у нас хранилось неглаженное белье, дети спали исключительно рядом, просыпались по 300 раз за ночь, ели и засыпали. С первым постоянно гуляла, позже поняла, что все эти одевания-раздевания отнимают кучу времени, стала относиться проще.





Сегодня главное правило - ребенок должен быть занят. Мои все тренируются, я много езжу, и кто-то из младших все время с нами «чемоданчиком». Еще в моей жизни нет понятия «и так пойдет». У меня не пойдет: либо мы делаем, либо нет.





Старший Радомирка очень осторожный, с горки на санках до трех лет не катался - «ой-ёй-ёй!» - такая «трепетная феечка (улыбается)». Зато сейчас занимается конькобежным спортом, и даже старшие не могут за ним угнаться.





Муж - главный тренер национальной команды по конькобежному спорту (Сергей Минин. - Ред.), так что у нас дома сплошь лыжи и колеса - в три года на лыжах и роликах катаются все. Мие пока год, но она уже пытается натянуть ролики.





Радомиру скоро десять, он сам ездит на тренировки, конечно, я переживаю, где он, с кем. Купили ему GPS-часы, благодаря которым вижу все передвижения.





Спорт стимулирует успеваемость: Радомир хорошо учится, но все идет от тренера, который сказал, что ему не нужны спортсмены с плохими оценками. Если не может хорошо учиться - значит, в голове проблемы. Зачем ему глупый спортсмен?





Самостоятельность лучше воспитывать с детства. Например, средний, Елисей, впервые поехал в спортивный лагерь в четыре года. Да, с папой, но все равно все делал сам: одевался, сам себя обслуживал и остался доволен.





- Ассоль, полгода назад вы с мужем взяли из детского дома Мию, ей было всего полгода. Как решились?





- Очень хотели девочку. Не важно, из какого тела ребенок вылез, она же моя - посмотрите (улыбается). С нами работала прекрасная опека, хотя мы и были «подозрительными»: своих трое, нет супердоходов - в чем подвох?





- Наверняка не только опека спрашивала «зачем, когда своих столько»…





- При наличии трех мальчиков вероятность получить четвертую девочку невелика. Когда я рожала третьего сына, в предродовой оказалась женщина, рожавшая третью девочку. Акушерка тогда сказала: «Вам двоим разве что мужьями обменяться (смеется)».





Я не готова экспериментировать с количеством до тех пор, пока не родится девочка. Одно дело - вставать по ночам в 25, другое - в 40.





К тому же я уже в 18 лет знала, что обязательно возьму малыша из детдома. У ребенка должна быть дача по выходным, собака, собственный день рождения, бабушки-дедушки - у нас все это есть. Мы не перебиваемся с хлеба на воду, а что три, что четыре - никакой разницы, разве что купить кастрюлю побольше (улыбается).





- А как выбирали малышку?





- Мы не выбирали, это потом я узнала, что все хотят голубоглазых блондинов, и Мия оказалось такой. У нас было одно пожелание - как можно младше… Знакомились прошлым летом, Мию принесли в меховой кофте и шапке - мои дети так одеты зимой, но я сразу поняла, что она наша.





Главное, что не было страшных диагнозов - СПИД, ДЦП, наверное, тогда бы я не осмелилась. С остальным мы справимся.





- Вы взяли Мию, когда старшему было 9, младшему - 2,5 года. Как дети восприняли сестричку?





- Прекрасно, Мирослав стразу стал старше - все ей объясняет, чувствует ответственность. Дети не понимают, откуда взялся ребенок, им все равно. Мои же ощущения оказались иными по сравнению с тем, что я чувствовала после рождения мальчиков.





Своего любишь безответно и сразу, а когда малыш из детдома, вначале ты его жалеешь, ухаживаешь, заботишься - безусловная любовь сразу не возникает, это нормально. Да, миленький - и все. Это как с мужем - он тоже когда-то был чужим, а теперь родной.





- Вы не переживали из-за генетики, узнавали, кто родители Мии?





- Это не имеет значения, мать уже лишена родительских прав, она уже никто. Что касается генетики, а все уверены, что у них предки с хорошим генетическим кодом и вели здоровый образ жизни? Никто ни от чего не застрахован.









«Мы попали в больницу, когда сын уже задыхался»





- Родив сыновей, вы стали тренером для деток с особенностями развития…





- Никогда не думала, что буду заниматься с особыми детьми. До 20 лет в моей картине мира их не существовало. В голове были шаблоны: наверное, в их инвалидности виноваты мамы-папы, которые пили-курили и сами виноваты…





Началось все с того, что одна мама искала в интернете человека, который мог бы поставить ее ребенка с ограниченными возможностями на лыжи. Врачи сказали, что ребенок не сможет даже подняться с кровати. А у нас получилось.





Я поняла, что через двигательную активность дети приобретают активность мозговую - моторика, речь, координация начинают работать лучше. Потом были другие дети и родители, которые верили и хотели гордиться своими детьми, а не ждать, что кто-то что-то сделает за них.





Я сама прошла болезненный этап общения с врачами - Елисею в четыре года поставили диагноз «бронхиальная астма». Мы попали в больницу, когда сын уже задыхался.





Перед выпиской я спросила, что ему показано - и в результате сын начал заниматься на флейте, у нас прекрасный педагог. Занимается сольфеджио, оказалось, это очень интересно и захватывает - в Республиканском музыкальном колледже восхитительные педагоги…





Когда твой ребенок задыхается - это страшно. Потом я поняла, что это можно регулировать и жить нормальной жизнью. Да, это ежедневная кропотливая работа, перестройка режима - но мы научились, мы ждем подростковый возраст и надеемся, что сын перерастет, как предполагают врачи.





Надо давать возможность всем, учиться использовать свое присутствие в этом мире.





Например, я в старших классах не знала, кем хочу стать. Да, хотела быть олимпийской чемпионкой, но не понимала - зачем? Может, потому и не стала… И мне жалко мам, которые не занимаются своими детьми, не вкладывают в них, сегодня ведь столько возможностей!





Да, каждый успевает ровно столько, сколько хочет успеть. Но я считаю, что я должна сделать больше. И когда не делаю, мне кажется, что день прошел зря. Хотя иногда надо сказать всем «стоп, закончили - мама занимается собой». Подзарядить батарейку.





А еще мой девиз: не нужно ничего терпеть через силу и приучать к этому детей. Например, мы ходили в садик во дворе, хороший садик, но Елисей все время болел.





Общались, искали, в итоге сын пошел в интегрированную группу, где 3 - 4 ребенка с особенностями развития, остальные обычные, зато всех - 10 - 12 человек. И ребенок перестал болеть.





Многие не хотят в такие группы: «Там же инвалиды! Как он будет с теми?» Нормально - это такие же дети, только с особенностями.





«Жизнь построила так, чтобы работа занимала несколько часов в день»





- А с кем Мия, когда вы на работе?





- Бабушки помогают, но четверых детей оставляли лишь в экстренных случаях, не злоупотребляя - это ж детский сад на выгуле (смеется)! Мои мальчики с удовольствием залезут в лужу, поймают голубя за хвост, но это же мальчики... У нас была няня, на пару часов в день, но уже нет, ей невыгодно.





А мне принципиально не нужна няня на целый день, я свою жизнь построила так, чтобы моя работа занимала несколько часов в день. Не зарекаюсь, но сидеть с 9 до 6 в офисе - я такую жизнь не представляю, буду страдать.





За короткое время сделаю больше, чем за растянутый день - я так и в школе училась, у меня был спортивный режим и свободное посещение.





- Но как, работая несколько часов в день, кормить шесть ртов?





- Для этого есть муж (улыбается). Я расплачиваюсь его карточкой, а уже от него зависит поступление денег. Иногда бывают вопросы: «Что-то ты совсем все растратила», на что я отвечаю: «Ничего-ничего» (улыбается). Так что муж зарабатывает, а мы тратим - в разумных пределах.





- А жилищный вопрос в вашей семье решен? В наше время многие и одного ребенка не рожают, пока не обзаведутся жильем…





- В этом есть логика. Мы поженились 10 лет назад и столько же стоим в очереди на квартиру как молодая семья. Но это не мешает жить, мы снимаем трехкомнатную квартиру, зато отдельно от родителей.





Наличие квартиры не сделает тебя счастливой, большая зарплата влечет большую отдачу, больше работы и нервов. Важно, чтобы ты не один это тянул, а чтобы вместе. Да, муж много работает, не всегда рядом, но в нужную минуту его рациональность всегда мне помогает.





Сейчас я несколько часов в день тренирую юных сноубордистов на Минском море: в 9 утра они катают вейк - это доска, на которой 6-летние спортсмены едут по воде, держась за трос. Тренирую деток с особенностями, они катаются на роликах и прогрессируют на глазах.





И очень хочу, чтобы и у лежачих деток с особенностями была возможность двигаться. Есть тренажер «Катюша» для катания лежачих малышей на лыжах и роликах, он стоит 2 тысячи долларов, создал его российский инженер Константин Пономарев, тренажер лучше западных и американских аналогов. На нем могли бы заниматься и детки в хосписе: да, они обречены, но еще живы, и движение внесло бы в их жизнь разнообразие, подбодрило.





Мне кажется, это сделало бы наш мир чуточку лучше, ведь счастье должно быть у каждого, а движение - это самое большое детское счастье.









ДОСЬЕ «КП»





Ассоль Сливец, 35 лет, фристайлистка. Представляла Беларусь на Олимпийских играх - 2002 (13-е место), 2006 (5-е место) и 2010 годов (4-е место). На чемпионате мира 2007 года - 2-е место. С 2011 года выступала за Россию, на Олимпийских играх 2014 года заняла 12-е место.





Тренирует сноубордистов в СДЮШОР по лыжным видам, ведет проект Move Team для детей с особенностями развития. Замужем за главным тренером национальной сборной по конькобежному спорту Сергеем Мининым. Четверо детей.