Гражданин Германии выехал заранее - дорога неблизкая, транспортное средство небыстрое, зато какое колоритное! Своим транспортом немец удивил белорусских таможенников, пограничников и случайных очевидцев.

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"Немец едет на ЧМ по футболу. "Поймали" его в тот момент, когда он платил за проезд по белорусским дорогам. Видео не мое, ребята говорили, что он едет один с собакой. Этот прицеп - с виду пивная бочка, а по сути - дом на колесах. Наверху вроде батарея для заряда от энергии солнца", - рассказал abw.by Сергей.





Как видно, даже тент над бочкой - с символикой мундиаля. "Hallo, Moskau!" - приветствует надпись на бочке...









"Владельцу - лет 70. Эти фото и видео снял мой коллега Александр Лобанов. Говорит, что при проезде границы немца остановила Транспортная инспекция, но лояльно отнеслась - не дали штраф, а развернули и сказали купить BelToll. То есть, он без прибора оплаты поехал, остановили и сказали купить. Я так понял, они сами не знали, что делать, ведь трактор - не машина.



Про скорость трактора у владельца спросили, сказал, 30 км в час. Мой коллега сейчас находится в рейсе в России и попросил всех, кто будет видеть путешественника, если что, помочь ему в дороге. Чемпионат скоро, нужно помочь ему добраться. Главное, чтоб его Бульдог (трактор) выдержал", - отметил Сергей.



Такое транспортное средство не могло не привлечь к себе внимание других автомобилистов. Еще один очевидец, Валерий, сообщил, что заметил трактор на АЗС сразу после пересечения границы.





"На АЗС сначала подняли такой шум, боялись, что искры от него летят. Но трактор в идеальном состоянии, внутри дом на колесах. Водитель ехал с собакой, если хорошо присмотреться, ее немножко видно по правую руку от него. Заправил 60 литров дизеля - и вперед", - рассказал Валерий.