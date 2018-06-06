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Прогиб засчитан: брестское «Динамо» откроет филиал академии на родине Лукашенко

Брестское «Динамо» решило открыть филиал своей академии, чтобы готовить молодых футболистов. И где бы вы думали он появится?

Может быть, в Барановичах или Пинске? Или клуб задумал экспансию в другие областные центры? Нет, филиал откроется в поселке с численностью населения около 1000 человек, пишет "Солидарность".

Ларчик открывается просто. Название поселка – Александрия. На малой родине нынешнего главы Беларуси уже много чего есть, а скоро будет еще и филиал футбольной академии.

Брестское «Динамо» в последнее время отличилось приглашением на пост председателя правления Диего Марадоны. Можно прогнозировать, что знаменитый аргентинец во время визита в Беларусь не преминет посетить Александрию и встретиться с Александром Лукашенко.

Так что, открытие в поселке филиала – беспроигрышный вариант для клуба с точки зрения демонстрации лояльности главе государства. А вот в национальном чемпионате у «Динамо» дела идут не очень: несмотря на огромные, по меркам белорусского футбола, финансовые вливания, команда после трети дистанции занимает лишь 8-е место, одержав всего 2 победы в 10 матчах.

11:44 06/06/2018






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