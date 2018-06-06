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Сколько стоят билеты на матчи чемпионата мира по футболу в России у спекулянтов

Перекупщики заработают на чемпионате мира по футболу, который уже на следующей неделе начнется в России, более 40 миллионов долларов.

К такому выводу пришел РБК, изучивший ситуацию. Арифметика такова: на вторичном рынке оказалось 5-7% билетов, выпущенных к ЧМ. Это составляет по меньшей мере 140 тыс. билетов общей стоимостью около 22 миллиона долларов. Средний размер наценки — 200%.

Номинальная стоимость самых дешевых билетов на матчи группового раунда составляет 20 долларов. Ценник на первый матч турнира Россия – Саудовская Аравия достигает у спекулянтов 6259 USD. Лучшие места на одной из самых популярных игр группового раунда Аргентина – Исландия обойдутся страждущим в 11.225 USD.

Плей-офф будет стоить еще дороже. Рекорд же, разумеется, ставит финал чемпионата мира: спекулянты требуют за право посетить главный матч турнира до 58.901 USD. В Беларуси за эти деньги можно купить неплохую квартиру. Кстати, официальная стоимость самых дорогих билетов на финал – 1210 долларов.

10:03 06/06/2018






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