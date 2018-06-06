Об этом в эфире телеканала "Беларусь 5" сообщил председатель Ассоциации "Белорусская федерация футбола" Сергей Румас. "А для того, чтобы Марадона приехал два раза в Брест, не стоило бы, наверное, тогда и подписывать контракт", — сказал он.





О том, что знаменитый в прошлом аргентинский футболист станет председателем правления ФК "Динамо-Брест", весь мир узнал в середине мая. Правда, хватает скептиков, которые считают, что в Беларуси он будет появляться редко. К своим обязанностям Диего приступит в июле.





"Приход такого человека на пост председателя правления "Динамо-Брест" будет однозначно способствовать интересу и популяризации футбола в Беларуси, — говорит Румас. — Когда Марадона будет на капитанском мостике, могу представить себе, сколько дополнительно зрителей придет на стадион".