Forbes назвал самого высокооплачиваемого спортсмена

Об этом сообщает Ren.TV.









Аргентинская звезда футбола Лионель Месси со своими 111 млн долларами довольствуется второй строчкой.





Следом за ним расположился лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду - 108 млн долларов.





Кроме того, в Топ-5 вошли боец Конор Макгрегор - 99 млн долларов и футболист Неймар - 90 млн долларов.





При этом отмечается, что 100 наиболее финансово успешных атлетов суммарно заработала более 3,8 млрд долларов.