Forbes назвал самого высокооплачиваемого спортсмена
Самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes стал боксер Флойд Мэйвезер, состояние которого оценивается в 282 млн долларов.
Об этом сообщает Ren.TV.
Аргентинская звезда футбола Лионель Месси со своими 111 млн долларами довольствуется второй строчкой.
Следом за ним расположился лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду - 108 млн долларов.
Кроме того, в Топ-5 вошли боец Конор Макгрегор - 99 млн долларов и футболист Неймар - 90 млн долларов.
При этом отмечается, что 100 наиболее финансово успешных атлетов суммарно заработала более 3,8 млрд долларов.
08:58 06/06/2018
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