Аргентина отменила футбольный матч с Израилем в Иерусалиме

Аргентина во вторник, 5 июня, отменила запланированный на 9 июня товарищеский футбольный матч с Израилем. Об этом сообщает Deutsche Welle.



Первоначально проведение товарищеского матча было запланировано в Хайфе, однако позднее при поддержке властей Израиля матч было решено сыграть в Иерусалиме.



Решение об отмене было принято после угроз палестинцев и протестов футбольных организаций Палестинской национальной автономии (ПНА, - ред.).



В частности, футбольный союз ПНА призвал к сожжению маек и плакатов с изображением капитана аргентинской сборной Лионеля Месси. Палестинцы провели демонстрацию перед стадионом в Барселоне, на котором сборная Аргентины проводит подготовку к чемпионату мира по футболу.



Игра с Израилем должна была стать последней для национальной сборной Аргентины перед поездкой на ЧМ-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

