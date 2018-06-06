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Аргентина отменила футбольный матч с Израилем в Иерусалиме

Решение об отмене футбольного матча было принято после угроз и протестов футбольных организаций палестинцев

Аргентина во вторник, 5 июня, отменила запланированный на 9 июня товарищеский футбольный матч с Израилем. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Первоначально проведение товарищеского матча было запланировано в Хайфе, однако позднее при поддержке властей Израиля матч было решено сыграть в Иерусалиме.
Решение об отмене было принято после угроз палестинцев и протестов футбольных организаций Палестинской национальной автономии (ПНА, - ред.).
В частности, футбольный союз ПНА призвал к сожжению маек и плакатов с изображением капитана аргентинской сборной Лионеля Месси. Палестинцы провели демонстрацию перед стадионом в Барселоне, на котором сборная Аргентины проводит подготовку к чемпионату мира по футболу.
Игра с Израилем должна была стать последней для национальной сборной Аргентины перед поездкой на ЧМ-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

08:09 06/06/2018






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