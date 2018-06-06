- Кто будет играть на обновленном стадионе «Динамо»?

– Здесь опять же должно решать руководство города и клубов. По моей информации, рассматривается вопрос чтобы стадион «Динамо» стал домашней ареной для футбольного клуба «Динамо» Минск. Национальная сборная с нетерпением ждет момента, когда большой футбол может вернуться в столицу Беларуси, – сказал Румас в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

