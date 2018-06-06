Сергей Румас: «По моей информации, рассматривается вопрос чтобы стадион «Динамо» стал домашней ареной минского «Динамо»
Председатель АБФФ Сергей Румас поделился информацией о том, что введенный в эксплуатацию после реконструкции стадион «Динамо» может стать домашней ареной минского «Динамо».
- Кто будет играть на обновленном стадионе «Динамо»?
– Здесь опять же должно решать руководство города и клубов. По моей информации, рассматривается вопрос чтобы стадион «Динамо» стал домашней ареной для футбольного клуба «Динамо» Минск. Национальная сборная с нетерпением ждет момента, когда большой футбол может вернуться в столицу Беларуси, – сказал Румас в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».
07:52 06/06/2018
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